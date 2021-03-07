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One Mix 4 теперь доступен для заказа по цене от 1049,99 долларов США версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ S. Трансформируемый ноутбук оснащен дисплеем с диагональю 16:10 и 10,1 дюйма, а также процессором Intel Tiger Lake и до 16 ГБ оперативной памяти. Вы можете заказать One Mix 4 в магазине One-Netbook или в Geekbuying.

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Прошел всего месяц с тех пор, как One-Netbook представил One Mix 4, и вот 10,1-дюймовый трансформируемый ноутбук уже доступен для заказа на Aliexpress по цене от 90 до 135 тысяч рублей. Но уже сейчас можно попасть на скидку и взять за 106 тысяч рублей. Но т.к. покупки свыше 200 евро облагаются пошлиной, надо быть готовым что придется еще заплатить пошлину в размере 12-16 тысяч рублей.

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One Mix 4 может быть оснащен процессором Intel Core i5-1130G7(до 4,0 ГГц) или Core i7-1160G7(до 4,4 ГГц) с графическим процессором Intel Iris Xe. При этом оперативной памяти в девайсе от 8 до 16 ГБ, а постоянной от 256 ГБ до 1 ТБ в виде твердотельного накопителя NVMe

Кроме того, все конфигурации имеют адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, слот microSD, три порта USB Type-C и разъем 3,5 мм. Также есть сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который можно заряжать с помощью быстрого зарядного устройства на 45 Вт. One-Netbook также сумели разместить дисплей 16:10 с плотностью 300 ppi (точек на дюйм), разрешением 2560 × 1600 пикселей и яркостью 320 кд/м2. Опционально предлагается специальное перо для взаимодействия с сенсорной панелью. Предусмотрены клавиатура с подсветкой и крупный тачпад. Размеры One Mix 4 составляют 227 x 157,3 x 17 мм.

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