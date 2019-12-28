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Источник изображения: www.neon.life

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Лаборатория STAR Labs, входящая в состав компании Samsung, уже некоторое время назад показывала свой проект NEON. На сегодня об этом загадочном проекте мало информации, известно лишь то, что NEON будет представлять из себя виртуального человека с эмоциями, управляемого искусственным интеллектом. Компания Samsung сообщила, что NEON не станет заменой виртуального голосового ассистента Bixby.Сегодня утром был запущен официальный сайт NEON.life , на нём мы видим запущенный таймер с обратным отсчётом, становится понятно, что Samsung собирается обнародовать все данные о нём на CES 2020, которая стартует 7 января 2020 года в Лас-Вегасе. Тизеры Neon также были представлены в Facebook Twitter . Например, в них указано, что "NEON = ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Источник изображения: twitter.com/neondotlife

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Пранав Мистри, являющийся директором компании STAR Labs, опубликовал твит: «Последние несколько лет я работаю над передовой технологией искусственного интеллекта. В январе этого года я объявлю об этом миру. Я называю это НЕОН.". Также он сделал ретвит записи Шекхара Капура (известный индийский режиссёр, писатель, актёр и продюсер). Согласно твиту Капура, NEON - это «Искусственный интеллект, который заставит вас задуматься, кто из вас настоящий».

А какие у вас мысли насчёт этого проекта?