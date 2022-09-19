Нам нужна «армия» небольших спутников, которые было бы намного сложнее уничтожить — заявил генерал-лейтенант Чанс Зальцман.

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Начальник отдела космических операций Космических сил США (USSF) считает Китай самой большой проблемой, поскольку Поднебесная разработала технологии для уничтожения космических объектов.

«Самая непосредственная угроза, на мой взгляд, это скорость, с которой наши стратегические соперники — в первую очередь китайцы, агрессивно преследуют интересы, при которых они могут нарушить, ухудшить и в конечном итоге даже уничтожить наши спутниковые возможности, а также поставить под угрозу нашу наземную инфраструктуру». Об этом заявил генерал-лейтенант Чанс Зальцман во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам в начале этой недели.

Зальцман сказал, что американские вооруженные силы предполагают наличие космических средств для большинства военных операций; Китай же заметил, что США полагаются на эти активы и теперь он считает, что возможно забрать их асимметричным преимуществом.

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Ещё в 2021 году командующий (USSC) генерал Джеймс Дикинсон сообщил, что Китай запустил спутник, который можно использовать для захвата и повреждения другого орбитального оборудования.

Зальцман подтвердил, что ему известно об этих испытаниях 2007 года, а также подобных испытаниях со стороны России. По этому поводу он изложил свой предпочтительный подход к борьбе с так называемыми убийцами спутников: он считает, что нужно уменьшить зависимость от больших спутников, которые Китай или Россия могли бы с лёгкостью обнаружить и уничтожить. Вместо этого можно было бы использовать множество более мелких космических аппаратов.

Генерал-лейтенант в свою очередь объясняет, что эти меры необходимы, поскольку новые угрозы, такие как гиперзвуковые ракеты, трудно обнаружить с помощью небольшого флота спутников. Чем больше аппаратов, тем больше шансов для нас обнаружить приближающую угрозу.

Зальцман также сообщил, что нынешние механизмы информационной безопасности Космических Сил (Space Force) малопродуктивны, и он хочет это исправить при помощи аутсорсинга, дабы повысить их уровень эффективности.

«Сейчас USSF работают над тем, чтобы передать на контракт большинство традиционных функций связи и поддержки ИТ, дабы высвободить больше киберзащитников, чтобы они могли сосредоточиться на киберзащите. Получив ресурсы для этого, мы будем лучше понимать полный набор требований к персоналу киберзащиты», - добавил он.

Также USSF «инвестируют в инструменты и обучение, которые сделают наших кибер-сотрудников более эффективными и результативными в выполнении их ролей в киберзащите; однако, с ростом числа киберугроз и расширением критических сетей, я верю, что в будущем будет потребность в большем количестве экспертов по кибербезопасности в Космических силах».