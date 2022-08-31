На ежегодной международной выставке компьютерных игр — Gamescom в немецком городе Кёльн, Форд представил свой фирменный кокпит для симуляции автомобильных гонок.

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Американский автопроизводитель решил создать свой фирменный кокпит для любителей игровых автогонок, а также к нему геймерское кресло.

Кабина GT Elite Ford GT Edition состоит из прочной анодированной алюминиевой рамы, к которой монтируется гоночное кресло Blue Team. А также на раме установлено электрооборудование для симуляции — блок с педалями, рычаги трансмиссии и ручного тормоза, руль и два монитора (где основной монитор служит в роли переднего стекла в автомобиле, а второй — дополнительный, он выводит на экран всю полезную информацию).

* Электроника и сиденье ES1 Seat Ford GT Edition продаются отдельно.

В GTElite Ford GT Edition используются пластины прямого монтажа из углеродистой стали толщиной 8 мм, что позволяет кабине GTElite Ford GT Edition иметь более прочное усиление и соединение между вертикальными стойками и основанием шасси.

На саму раму возможно ставить оборудование: как то, что предлагается производителем, так и иное, которое сегодня можно купить на рынке по данному профилю.

Все элементы на раме могут настраиваться под индивидуальные особенности телосложения игрока. Кроме этого, установка совместима с такими производителями игровых контроллеров как Fanatec, Logitec, Thrustmaster и Moza.

Практически этот кокпит возможно собирать как обычный легоконструктор.

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Стоимость рамы и органов управления в рознице будет предлагаться за 800 американских долларов, сиденье же ES1 Seat Ford GT Edition покупателю придётся приобретать отдельно за 500 американских единиц.

Начало продаж планируется на ноябрь 2022 года.