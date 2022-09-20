Хотел найти данную информацию в готовом виде, но никто еще видимо не сделал. А потому пришлось подсуетиться и объединить две таблицы в одном посте. В числовом выражении, прирост транзисторов действительно весьма внушителен (76 млрд в Ада Лавлейс), плюс к тому же неплохо прибавили и к частоте ГП.
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Очень конечно хочется увидеть, каков прирост быстродействия в реальных играх с технологией "трассировки лучей", хотя бы в популярном " Киберпанк 2077". Но, видимо придется ждать выхода обзоров на новинки.