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Пока линуксоиды наяривают на свой Линукс, я ставлю Виндовс. Тьфу! Что я такое говорю! Свят! Свят! Свят! :) Пока линуксоиды наяривают на свой Линукс, я тоже наяриваю на Линукс, и пробую довести охлаждение своей системы до совершенства. :)

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В прошлой части я писал, что есть идеи как немного улучшить систему охлаждения. Схема охлаждения у меня реализована следующим образом:





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Как видно из схемы забор воздуха для охлаждения осуществляется снизу и спереди корпуса. Приточные вентиляторы не используются.

В этой схеме меня сильно смущало положение вентилятора №4. Он расположен снизу, у него меньше всего «задушен» выход. Интуиция подсказывала, что если изменить направление вентилятора с «выхода» на «вход», а также поменять направление вентиляторов на радиаторе процессора, то должен быть существенный выигрыш по температурам: как минимум два-три градуса для процессора, и 3-5 градусов для видеокарты. Ведь забор воздуха будет идти почти снизу, и воздух будет попадать напрямую к процессору.

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Реализацию этой затеи останавливало то, что запускать «забортный» воздух напрямую в корпус я не хотел, так как уже за несколько дней в корпусе будет много пыли. Я давным-давно не использую корпуса без фильтров воздуха на входе. Хотя бы мелкая сетка, но должна быть. Но если просто поставить мелкую сетку на заборное отверстие, то мы просто «задушим» вентилятор, его производительность сильно упадет, и вся затея не будет иметь вообще никакого смысла. Поэтому пришлось мудрить. Решил соорудить импровизированный короб и обтянуть его специальным синтепоном, который отлично фильтрует даже мелкую пыль, но не оказывает большого сопротивления потоку воздуха. Плюс ко всему короб даст нам возможность существенно увеличить площадь фильтра, тем самым мы «задушим» вентилятор по минимуму.

Оказывается, что сделать красивую конструкцию в режиме изоляции не так-то просто, так как закрыты почти все толковые магазины для рукоблудов. Поэтому пришлось делать доработку по дендро-фекальной технологии. Впрочем, впоследствии я не пожалел, что не стал тратить деньги. На этот раз в хозяйстве нашлось: алюминиевый уголок, пара метров карбоновой трубки, бормашина, магниты, термопистолет с китайскими соплями. Этим и решил воспользоваться. На скорую соорудил из алюминиевого уголка и карбоновых трубок каркас, скрепил его с помощью термосоплей и обтянул синтепоном. На вид получилось, скажем так, не очень.

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Вот так фильтр выглядит если установить его на место:









Ах да! Забыл. Была еще резинка для трусов. Важно подчеркнуть. Не от трусов, а для трусов. :) Этой резинкой закрепил синтепоновый фильтр на каркасе.

Схема потоков воздуха получилась теперь вот такая:

На первый взгляд кажется, что я получил еще больше «холодного» воздуха в корпусе, и должно быть снижение температур. Но не тут то было! Для нагрузки процессора, как обычно, использовал Prime95, а для нагрузки видеокарты gpuburn. Нагружал систему в течение 10 минут.

Вот что у меня получилось:

Видеокарта:

Признаюсь честно, что давно не испытывал такого глубокого разочарования от своей интуиции. Как видно из снимков экрана температуры вообще не изменились. При этом, можно сказать, что в варианте «ДО» температура GPU была на градус ниже. В рабочих нагрузках температура и частоты процессорных ядер вообще никак не изменились.

Я подумал, что наверное рано расстраиваться, и решил оставить поработать систему в таком виде на неделю. Вдруг увижу какие-то сразу не очевидные плюсы новой схемы. Запустил рабочую нагрузку, и поехал кататься на велике. Погоды стояли жаркие — на улице +30. В общем красота. Приехал, посмотрел как там поживает мой «калькулятор» с измененной системой охлаждения. Сразу обратил внимание, что около температуры HDD появился красный значок, а температура диска была 50гр. Ранее, даже в простое, когда вентиляторы работают на минимуме, температуры дисков не превышали 45гр. Так что и тут меня ждало разочарование. Пощупал рукой — да забор воздуха в районе дисков сильно уменьшился. По сути схема вентиляции корпуса получилась не согласованной. Из-за особенностей корпуса приток получился существенно больше вытяжки и по этой причине забор воздуха в районе дисков сильно уменьшился. Решил придерживаться плана и доработать, как и хотел, неделю, теперь наблюдая за температурами дисков. В документации на диски указана рабочая температура до +60гр, так что за неделю с ними ничего страшного не должно было случиться.





Выводы по итогам недели такие:

1. К плюсам новой схемы можно отнести только меньшее накопление пыли на фильтрующих сетках. Основной объем пыли задерживал синтепоновый фильтр, расположенный сзади корпуса.

2. Минусы схемы существенны. Температуры дисков возросли на 7-10 градусов. До изменения схемы температуры были в районе 40-43 градуса, после изменения стали 50-52 градуса, а это уже много. А учитывая, что температуры процессора и видеокарты вообще никак не изменились, то дальнейшее использование данной схемы решил прекратить.

3. Можно было попробовать согласовать схему вентиляции с помощью установки дополнительного вентилятора на обдув дисков, придумывания какой-то сложной кривой управления конкретными вентиляторами в биос, но это потребует много времени, так как схема не устойчива, и пришлось бы гонять всякие тесты добиваясь стабильных показателей на разных, в том числе и переходных, режимах работы. Считаю такой подход конкретными костылями.

4. Трудно улучшить простыми способами то, что изначально было сделано грамотно. Правильная система вентиляции корпуса — это как композиция на картине. Что-то уберешь или добавишь — все! Вся композиция едет к чертям, теряется красота и привлекательность.

5. Не вижу каких либо способов дальнейшего улучшения системы вентиляции без изменения внешнего вида корпуса. Это делать очень не хочется, хоть корпус и стоит под столом. :) Все идеи хоть и интересные, но достаточно трудоемкие для исполнения.