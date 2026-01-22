Новая конструкция корпуса разработана для длительного ношения

Компания Sony анонсировала новую модель беспроводных наушников, LinkBuds Clip, отличающуюся инновационным дизайном. Разработанная Sony конструкция LinkBuds Clip призвана обеспечить повышенный комфорт при длительном использовании, поскольку вес распределяется вокруг внешней части уха, а не внутри слухового прохода.

Благодаря отсутствию амбушюр, отпадает потребность в режиме "прозрачности", что однако, влечет за собой снижение пассивной шумоизоляции. Чтобы компенсировать это, Sony реализовала функции улучшения звучания голоса и минимизации утечки звука. Автономность LinkBuds Clip составляет 9 часов, а вместе с зарядным кейсом – до 37 часов, обеспечивая их работоспособность на протяжении всего дня. Новые наушники Sony также снабжены 10-полосным эквалайзером, однако поддерживают лишь Bluetooth кодеки AAC и SBC.

LinkBuds Clip предлагаются в четырех цветовых решениях: черном, серо-бежевом, зеленом и лавандовом. Рекомендованная стоимость этой новой модели беспроводных наушников от Sony установлена на уровне 300 долларов США.