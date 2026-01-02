По предварительным данным, Samsung Galaxy S26 Ultra не будет значительно отличаться от предыдущей модели, однако, вероятно, получит уникальную функцию: экран станет невидимым для посторонних. Эта особенность, обозначенная как "Конфиденциальность экрана", подтверждена в One UI 8.5, версии операционной системы, которая будет предустановлена на S26 Ultra при релизе.

При активации данной функции, люди вокруг не смогут видеть содержимое экрана. Это станет незаменимым преимуществом в общественных местах, особенно в транспорте.

Исходя из скриншотов One UI 8.5, видно, что функция "Конфиденциальности экрана" предусматривает два режима: "Стандартный" и "Максимальная защита конфиденциальности". Последний, вероятно, усиливает защиту, дополнительно сужая угол обзора, в котором изображение на экране остается видимым.

Новая функция сможет активироваться автоматически при заданных условиях, настраиваемых через приложение "Режимы и сценарии". Таким образом, можно будет настроить автоматическое включение функции при покидании дома или офиса. Для удобства использования, новая функция получит переключатель в панели быстрых настроек.