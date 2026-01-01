На грядущей выставке CES 2026 компания LG представит не только три новых игровых дисплея UltraGear evo 5K, но и новый монитор WOLED четвертого поколения. В этот раз акцент сделан на расширении линейки Tandem OLED с помощью 32-дюймовой 4K модели под названием UltraGear evo 32GX870B. Стоит напомнить, что технология Tandem OLED с основной RGB-подсветкой 4-го поколения впервые появилась в мониторах с разрешением 1440p, таких, как Gigabyte MO27Q28G. Теперь же 32GX870B станет пионером среди игровых мониторов 4K, использующим новую четырехслойную OLED-структуру.

Хотя полные спецификации пока не разглашаются компанией LG, некоторые детали устройства уже подтверждены. Монитор 32GX870B обеспечивает разрешение 4K на 32-дюймовой панели, образуя плотность пикселей около 138 PPI, что обеспечивает более четкое изображение по сравнению с 27-дюймовым монитором с разрешением 1440p и плотностью около 109 PPI. LG также заявляет о 99,5% охвате цветового пространства DCI-P3 и поддержке стандарта DisplayHDR True Black 500.

Важным преимуществом является частота обновления: заявлено, что 32GX870B способен работать с частотой 240 Гц в разрешении 4K и увеличивать ее до 480 Гц при разрешении 1080p. Монитор поддерживает масштабирование на основе искусственного интеллекта, что призвано улучшить качество изображения контента с более низким разрешением, приблизив его к 4K. В плане подключения монитор оснащен портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 90 Вт.