Ayaneo Pocket Play обеспечит высокую частоту обновления дисплея

Ayaneo готовится представить игровой смартфон Pocket Play. Это устройство станет дебютным смартфоном компании, известной своими портативными игровыми консолями на Android. Ayaneo поделилась новыми деталями об устройстве, чей внешний вид напоминает Sony Xperia Play.

Недавно, после демонстрации дизайна, Ayaneo раскрыла ключевые характеристики экрана своего нового игрового телефона. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Pocket Play будет иметь 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080. Размер экрана немного превосходит ASUS ROG Phone 9 Pro, хотя разрешение у них идентичное.

Ожидаемо для игрового устройства, Ayaneo Pocket Play предложит высокую частоту обновления экрана – 165 Гц. Это ставит его в более выгодное положение по сравнению с RedMagic 11 Pro, у которого этот показатель составляет 144 Гц.

Кроме того, Ayaneo представила изображение телефона в действии, демонстрирующее интересную особенность. Pocket Play имеет довольно заметную нижнюю рамку экрана, что нетипично для современных смартфонов. Также видно, что на экране отсутствует вырез под фронтальную камеру. Вместо этого Ayaneo предпочла установить камеру и динамик в верхней рамке.

Ожидается, что Pocket Play появится в продаже не раньше следующего года, и Ayaneo уже запустила страницу на Kickstarter для своего игрового смартфона.