10test
SEGA возвращает классические игры о Сонике на двух новых ретро-портативных консолях
SEGA намеревается выпустить игровые системы за пределами своей страны

Компании SEGA и My Arcade представили новую серию ретро-консолей с Соником. Оба девайса уже доступны в некоторых торговых точках США. Компании также нацелены на привлечение внимания коллекционеров.

Игровую консоль Sonic The Hedgehog Joystick Player можно приобрести за 59,99 долларов. Она оснащена джойстиком и кнопками для комфортной игры в Sonic The Hedgehog и Sonic The Hedgehog 2 на 3,5-дюймовом цветном экране. Питание осуществляется через USB-C или от четырех батареек AA.

Более продвинутая модель, Sonic The Hedgehog Mighty Player, стоит 119,99 долларов. Она также имеет 3,5-дюймовый дисплей с яркой картинкой. Устройство работает от аккумулятора до шести часов. Владельцы получат две дополнительные игры: Sonic Spinball и Sonic 3D Blast. SEGA и My Arcade планируют представить консоли на международном рынке.

#sega #my arcade #sonic the hedgehog joystick player #sonic the hedgehog mighty player
Источник: notebookcheck.net
