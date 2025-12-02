SEGA намеревается выпустить игровые системы за пределами своей страны

Компании SEGA и My Arcade представили новую серию ретро-консолей с Соником. Оба девайса уже доступны в некоторых торговых точках США. Компании также нацелены на привлечение внимания коллекционеров.

Игровую консоль Sonic The Hedgehog Joystick Player можно приобрести за 59,99 долларов. Она оснащена джойстиком и кнопками для комфортной игры в Sonic The Hedgehog и Sonic The Hedgehog 2 на 3,5-дюймовом цветном экране. Питание осуществляется через USB-C или от четырех батареек AA.

Более продвинутая модель, Sonic The Hedgehog Mighty Player, стоит 119,99 долларов. Она также имеет 3,5-дюймовый дисплей с яркой картинкой. Устройство работает от аккумулятора до шести часов. Владельцы получат две дополнительные игры: Sonic Spinball и Sonic 3D Blast. SEGA и My Arcade планируют представить консоли на международном рынке.