Новые модели линейки Pixel 10 продолжат использовать ультразвуковую технологию сканера, однако его работа станет значительно быстрее

Информация о Google Pixel 10 в последнее время часто появляется в утечках, и одна из последних касается дальнейшего улучшения сканера отпечатков пальцев. В серии Pixel 9 Google внедрила ультразвуковой сканер, который стал шагом вперед по сравнению с Pixel 8. Похоже, что предстоящая серия Pixel 10 будет сосредоточена на внутренних и функциональных улучшениях, а не на радикальных изменениях дизайна.

Согласно информации от Android Headlines, Pixel 10 сохранит ультразвуковой сканер, но его быстродействие будет еще выше. Конкретные методы, которые использует Google для достижения этого, пока не разглашаются. Источник также утверждает, что надежность сканера будет повышена, особенно при работе с влажными пальцами. Функция распознавания лица также останется доступной и сохранит класс безопасности уровня 3.

Утечки указывают на то, что серия Pixel 10 станет существенным функциональным апгрейдом по сравнению с Pixel 9. Дизайн будет близок к Pixel 9, но ожидается, что новые модели будут поддерживать беспроводную зарядку Qi2. При этом, для магнитной фиксации с совместимыми аксессуарами потребуется чехол, над которым, как сообщается, также работает Google.