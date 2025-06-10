Предполагается, что китайские производители смартфонов оперативно представят свои флагманские модели смартфонов с новым чипом

Ожидается, что в конце сентября Qualcomm анонсирует Snapdragon 8 Elite 2, который столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Dimensity 9500 от MediaTek. В связи с этим, возникает вопрос о сроках презентации последнего.

По информации от известного китайского инсайдера Digital Chat Station, опубликованной на Weibo, MediaTek планирует опередить Qualcomm, представив свой новый флагманский чипсет раньше конкурента. Т.е., вероятно — уже к середине сентября.

Предполагается, что китайские производители смартфонов оперативно представят свои флагманские модели смартфонов нового поколения (обычно выходящие в период с октября по декабрь) после официального дебюта чипов. Вероятно, большинство из них будут анонсированы уже к концу сентября. Если эта информация подтвердится, то сентябрь станет чрезвычайно насыщенным месяцем для мобильной индустрии, особенно учитывая ожидаемый выход новых iPhone от Apple.

Таким образом, для некоторых производителей устройств на Android их текущие флагманы будут доступны на рынке (по крайней мере, в Китае) всего 9-10 месяцев до появления преемников.