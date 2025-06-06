Xiaomi Pad 7S Pro оснастят 12,5-дюймовым ЖК-экраном и поддержкой зарядки на 120 Вт

В течение ближайших недель Xiaomi намерена представить два премиальных планшета. Среди них игровой планшет от Redmi, а также Xiaomi Pad 7S Pro. Точная модель процессора, который будет установлен в Pad 7S Pro, пока не подтверждена, однако недавние утечки позволяют сделать предположения на этот счет.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi Pad 7S Pro, вероятно, получит тот же чипсет, что и Pad 7 Ultra, представленный в конце мая с фирменной системой на кристалле (SoC) XRing O1. Инсайдер прямо не упоминает Pad 7S Pro, но перечисляет четыре планшета, которые должны быть анонсированы в текущем месяце, и добавляет, что также планируется выпуск крупного планшета с собственным чипсетом, что явно указывает на Xiaomi Pad 7S Pro.

Ожидается, что Xiaomi Pad 7S Pro, помимо XRing O1, будет оборудован 12,5-дюймовым ЖК-дисплеем и поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.

Кроме Xiaomi Pad 7S Pro, в этом месяце запланирован выпуск еще четырех планшетов: RedMagic Gaming Tablet 3 Pro с 9-дюймовым OLED-экраном и процессором Snapdragon 8 Elite, игровой планшет Redmi с 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем и Dimensity 9400+, Vivo Pad 5e с 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем и Snapdragon 8s Gen 3, а также Honor Magic Pad3 с 13,3-дюймовым ЖК-дисплеем и Snapdragon 8 Gen 3.