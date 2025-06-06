Серия Sea of ​​Stars состоит из шести моделей часов с люминесцентным циферблатом

Casio представила новую коллекцию часов G-Shock Hidden Glow Volume 2: Sea of Stars, вдохновленную великолепием океана. Отличительной чертой этих часов является дизайн, воспроизводящий захватывающее мерцание биолюминесцентного планктона благодаря циферблатам, светящимся в темноте.

В коллекцию Hidden Glow Volume 2 вошли популярные модели G-Shock, такие, как GA110HDS-7A, GA700HDS-7A, GA2100HDS-7A, DW6900HDS-7, DW6900HDS7A1 и GA2100HDS7A1. Уникальной особенностью серии является синий люминесцентный циферблат, имитирующий свечение биолюминесцентных организмов. Корпус часов выполнен в белом цвете.

Циферблатам не требуется внешний источник энергии, они заряжаются от солнечного света или искусственного освещения. Для улучшения видимости в темноте предусмотрена светодиодная подсветка цифровых дисплеев. Как и все G-Shocks, новые Hidden Glow Volume 2 обладают водонепроницаемостью до 200 метров, ударопрочностью и надежным корпусом. Среди дополнительных функций – ежедневные будильники, мировое время и секундомер.

Информация о ценах уже опубликована компанией. Модель GA110HDS-7A G-Shock оценена в 140 долларов США, а остальные модели серии будут продаваться по цене 110 долларов США. Этот релиз последовал за недавним анонсом классических моделей Casio G-Shock в новых цветовых решениях Black и Bold Red.