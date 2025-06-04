Смартфон получит рекордную для Android-смартфонов частоту обновления экрана

По слухам, в конце 2025 года компания Oppo и ее популярный суббренд OnePlus, представят новое устройство с рекордной для Android-смартфонов частотой обновления экрана.

Ожидается, что смартфон сможет конкурировать с такими моделями, как Find X8 Ultra, причём не только по производительности, но и по качеству сборки. А также новинка получит аккумулятор, возможно, самой большой емкости на рынке.

Речь идет о Oppo K13 Turbo или новом представителе линейки OnePlus Ace под порядковым номером «6» и приставкой «Turbo» — первом смартфоне от двух компаний, который будет позиционироваться как игровое устройство.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, это устройство может стать первым смартфоном OEM-производителя с аккумулятором на 8000 мАч.

Предполагается, что его экран с очень высокой частотой обновления кадров будет иметь диагональ 6,83 дюйма, а также получит высококлассный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Возможно, в качестве аппаратной платформы будет использован чипсет Snapdragon 8-й серии, хотя нет гарантии, что он будет флагманским.

«Ace 6/K13 Turbo», как ожидается, будет отличаться премиальной сборкой с металлической рамкой, но его соответствие стандарту защиты от пыли и влаги IP68, несмотря на наличие вентиляционных отверстий, пока остается под вопросом.