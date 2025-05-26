В наушниках реализована новая фирменная функция персонализированной настройки звука "Golden Sound".

В Китае компания OnePlus представила свои новые беспроводные наушники Buds 4. В сравнении с предыдущей моделью, они получили существенные улучшения, в частности, гибридную систему активного шумоподавления с глубиной до 55 дБ и расширенным диапазоном до 5,5 кГц.

Благодаря системе из трех микрофонов, Buds 4 применяют шумоподавление на основе искусственного интеллекта, обеспечивая чистоту передачи голоса во время разговоров даже в шумных местах. За качество звука отвечает флагманская коаксиальная двухдрайверная система, усовершенствованная с помощью двух цифро-аналоговых преобразователей для более точной передачи звука. По заявлению OnePlus, эта конфигурация оптимизирует как низкие, так и высокие частоты, а также восстанавливает мелкие детали звучания.

В наушниках реализована функция персонализированной настройки звука "Golden Sound", адаптирующая звучание под индивидуальные особенности слуха пользователя. В программное обеспечение Buds 4 добавлены две новые функции перевода на основе искусственного интеллекта. Первая – это функция перевода голоса в реальном времени, предназначенная для использования при изучении языков или в путешествиях. Вторая – функция перевода лицом к лицу, обеспечивающая двустороннее общение через специальное приложение.

Наушники предлагаются в двух цветовых решениях: "Pine Green" (Сосновый зеленый) и "Space Gray" (Космический серый). Корпус имеет матовое металлическое покрытие, что повышает их износостойкость.