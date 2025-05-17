14,5-дюймовый планшет имеет значительные размеры и будет обеспечивать отличный уровень контрастности

Новый Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 AI может быть классифицирован как планшет или устройство-трансформер. Возможно его использование как с клавиатурой, так и без нее, в зависимости от предпочтительного сценария. Клавиатура интегрирована в специальный чехол, включающий также заднюю панель и шарнирный механизм, что потенциально превращает его в альтернативу ноутбуку. Кроме того, благодаря наличию DisplayPort через USB Type-C, OLED-планшет может служить в качестве дополнительного экрана или монитора, что особенно удобно в поездках.

14,5-дюймовый OLED-дисплей отличается внушительными размерами и, как ожидается, обеспечит высокую контрастность. По данным Lenovo, Yoga Pad Pro 14.5 AI имеет цветовой охват NTSC 107% и точность цветопередачи DeltaE<1. Разрешение панели составляет 3000 x 1876 пикселей, а пиковая яркость достигает 1600 нит. Помимо традиционного сенсорного ввода и клавиатуры, планшет поддерживает использование стилуса.

Lenovo не предоставила информации о конкретном чипсете, используемом в этом OLED-планшете. Однако известно, что Yoga Pad Pro 14.5 AI работает под управлением Android и оснащен 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 12 300 мАч. В Китае цена на планшет начинается примерно от 700 долларов США. К сожалению, пока нет информации о его глобальном релизе и сроках.