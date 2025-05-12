Новые часы представлены в темно-зеленом и мятно-зеленом цвете

На международном веб-сайте Casio были анонсированы модели часов W-218H-3BV и W-218H-8BV. Новинки позиционируются как обладающие "спортивным цифровым дизайном" и имеют габариты 44,4 x 43,2 x 10,8 мм.

Новинки Casio, модели W-218H-3BV и W-218H-8BV, сохраняют функциональность предыдущих моделей серии W-218H. В частности, обеспечивается водонепроницаемость до 50 метров и заявленный срок службы батареи CR2016 до семи лет. В набор инструментов входят секундомер с шагом 1/100 секунды и ежедневный будильник.

Предусмотрена возможность выбора между 12- и 24-часовым форматами отображения времени, при этом заявленная точность хода составляет ±30 секунд в месяц. Календарь является полностью автоматическим, с фиксированным значением февраля в 28 дней, а янтарная светодиодная подсветка облегчает считывание информации с цифрового дисплея в условиях недостаточного освещения.

Модель W-218H-3BV выполнена в темно-зеленом цвете из смолы, а W-218H-8BV – в более светлом, мятно-зеленом, обе версии имеют темный фон дисплея со светлыми цифрами.

Casio объявила о выпуске этих двух моделей в мае. Однако пока не раскрываются детали о странах, в которых будут доступны W-218H-3BV и W-218H-8BV, а также их стоимость.