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10test
Компания Lenovo представила компактный Android-планшет Legion Y700 четвертого поколения
Вместе с планшетом компания Lenovo представила уникальные аксессуары, которые позволяют превратить его в портативную игровую консоль

Компания Lenovo представила в Китае Legion Y700 четвертого поколения, компактный Android-планшет, выделяющийся дисплеем с частотой 165 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что в конце года устройство появится на мировом рынке под названием Legion Tab Gen 4, заменив предыдущую модель.

Наряду с планшетом Legion Tab Gen 4, Lenovo подробно рассказала об уникальных аксессуарах, превращающих его в портативную игровую консоль. Вместо одного варианта, как предполагалось ранее, Lenovo представила два: Legion Game Controller G9 и G9 Pro, доступные в Китае.

Оба варианта оснащены джойстиками, триггерами с эффектом Холла и настраиваемой RGB-подсветкой. Модели G9 и G9 Pro также имеют переключатели для регулировки чувствительности триггеров и четыре макрокнопки на задней панели, расположенные в удобных для захвата местах.

Вдобавок к этому, версия G9 Pro предлагает улучшенную систему тактильной обратной связи и оптические переключатели ABXY. Судя по ранним изображениям с Legion Tab Gen 4 в G9, этот тандем позволит новому планшету Lenovo конкурировать с специализированными игровыми Android-устройствами, такими как Ayn Odin2. Однако, пока неясно, планирует ли Lenovo предлагать G9 или G9 Pro за пределами Китая.

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#android #lenovo #snapdragon 8 elite #legion y700 #g9 pro #legion game controller g9
Источник: notebookcheck.net
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