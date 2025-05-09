Проектор основан на восьмиядерном процессоре HiSilicon с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

В Китае состоялся релиз проектора Xgimi Z6X Pro Tri-Color Laser Edition. Это устройство с разрешением 1080p оснащено интегрированной подставкой и встроенными динамиками. Среди прочих особенностей стоит отметить расширенную цветовую палитру, технологию компенсации динамических искажений MEMC и автоматическую систему фокусировки.

Z6X Pro Tri-Color Laser Edition обеспечивает собственное разрешение 1080p и уровень контрастности 1600:1. Новинка использует трехцветный лазер для охвата 110% цветового пространства BT.2020. По заявлениям Xgimi, проектор способен выдавать яркость до 910 люменов CVIA, однако компания не предоставляет данных о яркости в соответствии с общепринятым стандартом, таким как люмены ANSI.

Дополнительные возможности включают режим HDR vivid, улучшение изображения с помощью искусственного интеллекта и сглаживание движения MEMC. Пользователи могут оптимизировать изображение с помощью инструментов, таких как коррекция трапецеидальных искажений и автоматическая фокусировка. В основе проектора лежит восьмиядерная система на кристалле HiSilicon с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Кроме того, имеются встроенные динамики Harmon Kardon мощностью 7 Вт, а также порты, в том числе HDMI и USB.

Проектор Xgimi Z6X Pro Tri-Color Laser Edition предлагается в Китае по цене около 374 долларов США. Пока неясно, планируется ли выпуск этой модели на других рынках.