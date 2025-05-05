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10test
Pro-версии iPhone 18 выйдут осенью 2026 года, а более доступные модели — весной 2027 года
Apple может начать выпускать новых устройств по двухгодичному циклу, начиная со следующего года.

По данным свежего доклада из авторитетного источника, Apple начинает масштабные корректировки в своей стратегии представления iPhone, начиная со следующего года. По предварительной информации, обычный iPhone 18 не появится на рынке одновременно с премиальными моделями, а его запуск будет отложен до 2027 года.

В компании Apple грядут значительные перемены. Компания из Купертино, по слухам, планирует представить совершенно новую модель в текущем году, чтобы напрямую конкурировать с будущим Galaxy S25 Edge от Samsung. Устройство, которое теперь, как утверждается, будет называться iPhone 17 Slim, будет представлено вместе с остальными моделями серии iPhone 17 позднее в этом году и может стать сигналом о пересмотре подхода Apple к выпуску смартфонов.

Согласно новому анализу от инсайдера индустрии Минг-Чи Куо, Apple может перейти к двухгодичному циклу выпуска, начиная со следующего года. Несмотря на то, что все четыре модели iPhone 17 будут представлены в этом году по плану, компания, возможно, рассматривает перенос дебюта базовой версии iPhone 18 на 2027 год.

Если верить этим недавно обнародованным срокам, iPhone 17e будет выпущен в начале следующего года, как и 16e в текущем году. На традиционной сентябрьской презентации могут быть представлены iPhone 18 Slim, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone от Apple. В свою очередь, стандартный iPhone 18 будет отложен до начала 2027 года вместе с iPhone 18e.

Минг-Чи Куо предполагает, что это изменение станет попыткой Apple эффективно конкурировать в течение всего года, представляя новые модели как в начале, так и в конце года. В настоящее время большинство производителей выпускают флагманские устройства в первой трети года, и у Apple нет прямого ответа на это. Выпуск двух моделей iPhone в этот период должен, теоретически, улучшить показатели продаж.

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#apple #iphone 17 #galaxy s25 edge #iphone 18
Источник: notebookcheck.net
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