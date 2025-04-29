Теперь можно будет менять температуру, настраивать скорость вентилятора и регулировать положение кресел, не покидая главного экрана Android Auto

Компания Google работает над интеграцией управления климатом в автомобиле непосредственно в интерфейсе Android Auto. Теперь можно будет изменять температуру, регулировать скорость вентилятора и, возможно, даже настраивать положение сидений, не выходя из главного экрана Android Auto.

Как известно многим водителям, Android Auto значительно упрощает использование приложений со смартфона на большом экране автомобиля, делая навигацию и прослушивание музыки более безопасными и удобными. Однако одной из основных проблем всегда было управление климатом и настройка радио.

Анализ кода последнего обновления Android Auto, замеченный также в бета-версии v14, показывает, над чем работает Google. Похоже, что новая панель управления будет размещена в нижней части экрана и, судя по предварительным изображениям, предложит следующие возможности: настройки температуры (возможно, раздельные зоны для водителя и пассажира, а также кнопка синхронизации), регулировка скорости вращения вентилятора, кнопки для подогрева и охлаждения сидений, управление обогревом лобового стекла.

Это позволит настраивать климат в салоне автомобиля, не теряя из виду навигационные указания. Конечно, наличие ручного управления температурой зависит от модели автомобиля, но для тех, кто полагается на полностью цифровое управление, это будет очень полезно.