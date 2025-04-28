Создание собственного чипсета может стать началом завершения зависимости Xiaomi от Qualcomm и MediaTek

Вслед за анонсами Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 ожидается появление собственного чипсета от Xiaomi. Согласно информации от инсайдера, презентация собственного процессора компании может состояться уже в следующем месяце. Однако, он предупреждает, что запуск может быть отложен.

В сообщении инсайдер Fixed Focus Digital указывает, что анонс Xring от Xiaomi запланирован на "2 мая", подразумевая возможный дебют чипсета 20 мая или позже. Инсайдер отмечает, что дата может быть скорректирована, поэтому следует ожидать уточнений. Детали спецификаций чипа Xring в данной публикации не приводятся, поскольку Fixed Focus Digital уже раскрывал эту информацию ранее.

Ранее сообщалось, что Xiaomi использует 4-нм техпроцесс TSMC "N4P", хотя также звучали заявления о переходе на 3-нм техпроцесс для массового производства с успешным выпуском SoC к концу 2024 года. В отличие от Snapdragon 8 Elite с ядрами Oryon собственной разработки, Xring, предположительно, будет использовать существующие решения ARM, где самым производительным ядром станет Cortex-X925 с частотой 3,20 ГГц.

Одной из причин отказа Xiaomi от 3-нм техпроцесса может быть его высокая стоимость, поскольку только расходы выхода на рынок могут достигать миллионов. Также существует риск попадания компании под санкции, аналогичные тем, что были введены против Huawei.

Разработка собственного чипсета может означать как начало, так и конец зависимости Xiaomi от Qualcomm и MediaTek.