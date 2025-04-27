Vision Smart Screen 5 SE оснащен 4K Ultra HD MiniLED-панелью с частотой обновления 240 Гц.

Компания Huawei представила свою разработку в категории смарт-телевизоров в Китае – Vision Smart Screen 5 SE. Модель, пришедшая на смену Vision Smart Screen 4 SE, предлагается в трех вариантах диагонали – 55, 65 и 75 дюймов. В ней сочетаются технология MiniLED-дисплея, интеллектуальная платформа HarmonyOS от Huawei и функции на базе искусственного интеллекта.

Vision Smart Screen 5 SE оснащен 4K Ultra HD MiniLED-панелью с частотой обновления 240 Гц. Она обеспечивает пиковую яркость в 1000 нит и динамическую контрастность 125 000:1.

В основе телевизора лежит разработанный Huawei чипсет Honghu, который обеспечивает 20-битное управление подсветкой, компенсацию движения MEMC, улучшение HDR и двойное шумоподавление в сочетании с технологией масштабирования изображения SR. Он также охватывает 130% цветовой гаммы BT.709 и проходит заводскую калибровку для повышения точности цветопередачи.

Vision Smart Screen 5 SE отличается прочной цельнометаллической рамкой и соотношением экрана к корпусу в 98%. Он также оснащен передовыми алгоритмами локального затемнения.

Что касается интеллектуальных функций, телевизор оснащен HD AI-камерой нового поколения с диафрагмой f/2.0. Камера поддерживает видеозвонки, удаленный мониторинг, распознавание положения тела и управление жестами на базе AI для игр. Устройство работает под управлением HarmonyOS от Huawei, предлагая поиск фильмов и телепередач с помощью AI.

В плане аудио, более крупные модели оснащены 2.1-канальной звуковой системой. Huawei заявляет, что бас может достигать 65 Гц, а чистота вокала улучшена благодаря технологии оптимизации голоса. Также поддерживается расширение виртуального объемного звука.