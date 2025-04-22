AltStore Classic включает в себя эмулятор Switch meloNX и Dolphin для эмуляции устаревших консолей/

Принятый Закон о цифровых рынках (DMA), вынудил Apple разрешить сторонние магазины приложений. Теперь владельцы iPhone и iPad могут использовать AltStore для установки приложений без джейлбрейка и нотариального заверения. Новый AltStore Classic поддерживает компиляцию JIT (Just-In-Time), необходимую для некоторых эмуляторов. В результате европейские геймеры могут наслаждаться играми Switch с улучшенной производительностью и минимальными проблемами.

AltStore Classic включает в себя эмулятор Switch meloNX и Dolphin для эмуляции старых консолей. На данный момент судебные иски Nintendo не смогли полностью заблокировать эти эмуляторы, как это произошло с Yuzu.

К сожалению, геймеры за пределами ЕС не имеют простого доступа к AltStore PAL. Кроме того, запуск AltStore Classic требует подключения iPhone или iPad к компьютеру каждые семь дней. Тем не менее, ни Apple, ни Nintendo, вероятно, не в восторге от этих событий. Apple теряет полный контроль над своей экосистемой приложений, а популярность эмуляторов Switch затрудняет борьбу Nintendo с пиратством.