Ожидается, что следующий Android-смартфон Honor X60 станет рекордсменом по тонкости, несмотря на аккумулятор повышенной емкости, превосходящий даже флагманский Magic7 Pro.

Ожидается, что следующий Android-смартфон Honor X60 станет рекордсменом по тонкости, несмотря на аккумулятор повышенной емкости, превосходящий даже флагманский Magic7 Pro. Устройство, как ожидается, получит аккумулятор номинальной емкостью не менее 6300 мАч, при этом его толщина не превысит 7,7 мм.

Предположительно, он может стать более доступной альтернативой готовящемуся к выходу GT Pro, хотя и с немного более медленной зарядкой в 80 Вт.

GT также получит экран с диагональю около 6,7 дюйма, что немного меньше, чем 6,78 дюйма у предшественника. Плоский LTPS-дисплей с разрешением предположительно 1,5K+ и частотой 120 Гц, по слухам, будет обладать пиковой яркостью в 5000 нит.

Новый флагман X60, вероятно, будет оснащен востребованными функциями, такими как линейный вибромотор по оси X, стереодинамики, ИК-порт и "многофункциональный" NFC. В отличие от X50 GT, он также может получить оптическую стабилизацию изображения (OIS) для своей 50-мегапиксельной основной камеры и улучшенную (хотя и не флагманскую) защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

Для отвода тепла от внутренних компонентов X60 GT, скорее всего, получит довольно большую испарительную камеру площадью 5514 мм², хотя это может оказаться не столь важным, если он действительно будет работать на базе чипсета Snapdragon 8+ Gen 1, как и X50 GT.