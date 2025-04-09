Смартфон будет излучать «легкий, бодрящий аромат» на протяжении шести месяцев использования

Согласно информации, компания Infinix анонсировала, что ее будущий Android-смартфон Note 50s станет первым в своем роде мобильным устройством с уникальной ароматической функцией. Утверждается, что "ароматическая технология" Note 50s обеспечит стойкость аромата в течение нескольких месяцев после приобретения благодаря технологии "микрокапсулирования", встроенной в заднюю панель телефона, выполненную из веганской кожи.

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Ожидается, что эта технология позволит смартфону излучать "легкий, бодрящий аромат" на протяжении 6 месяцев использования.

Эта потенциально интересная, хотя и не самая необходимая функция, реализована с использованием технологии микрокапсулирования: метода "заключения" молекул аромата Note 50s в микрокапсулы, интегрированные в веганскую кожу, которая используется в одном из цветовых вариантов телефона (Marine Drift Blue).

Запуск Note 50s запланирован на 18 апреля 2025 года.