Poco M7 Pro 5G оснащен чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, а также 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080p

Ранее доступный только в Индии, Poco M7 Pro 5G от Xiaomi теперь выпущен в большем количестве регионов. Несмотря на сходство в характеристиках с Redmi Note 14 5G, Poco M7 Pro 5G предлагает более привлекательную цену. Появление Poco M7 Pro 5G в Европе последовало за недавним глобальным релизом Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra.

Как уже отмечалось, Poco M7 Pro 5G объединяет аппаратные компоненты, используемые в китайской и индийской версиях Redmi Note 14. Другими словами, Poco M7 Pro 5G существенно отличается от глобальной версии Redmi Note 14 5G.

По заявлению Xiaomi, Poco M7 Pro 5G оснащен чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, а также 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 нит. Конфигурацию дополняют оперативная память LPDDR4X, накопитель UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

В качестве основной камеры Poco M7 Pro 5G использует сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией изображения (OIS), диафрагмой f/1.5 и размером матрицы 1/1.95 дюйма. В отличие от этого, глобальная версия Redmi Note 14 5G оснащена 108-мегапиксельным сенсором, унаследованным от предыдущей модели. Помимо основной камеры LYT-600, Poco M7 Pro 5G также имеет 2-мегапиксельный датчик глубины и 20-мегапиксельную фронтальную камеру.