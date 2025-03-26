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10test
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
GT 7 Pro станет первым смартфоном, сочетающим столь ёмкую батарею с быстрой зарядкой в 100 Вт

По свежим данным инсайдеров, базовая версия грядущего флагмана Realme GT 7 Pro, работающего на Android, уже находится в разработке. Ожидается, что телефон получит аккумулятор увеличенной емкости и ту же технологию быстрой зарядки, что и OnePlus 13. Возможно, он будет более легким и тонким, чем 7 Pro, но при этом уступит ему по ряду других параметров.

Realme GT 7 Pro и его продвинутая версия Racing Edition уже установили новые стандарты для аккумуляторов премиальных смартфонов этого производителя. Как ни странно, следующая модель, по слухам, превзойдет даже эти флагманы с их батареями на 6500 мАч.

Если GT 7 Pro действительно выйдет с аккумулятором емкостью 7000 мАч или даже больше, это не станет большим сюрпризом сегодня, особенно учитывая, что более доступная модель Neo 7 уже продемонстрировала такую емкость.

Однако, по утверждениям, GT 7 Pro будет первым смартфоном, который объединит такую большую емкость аккумулятора с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт (вероятно, это будет та же технология SuperVOOC, что и в OnePlus 13, поскольку оба устройства производятся под эгидой BBK Electronics).

Предполагается, что GT 7 Pro будет тоньше и легче, чем 7 Pro (8,6 мм / 223 грамма), несмотря на свою выдающуюся батарею, и получит плоский дисплей аналогичного размера – около 6,78 дюйма.

При этом, ожидается, что устройство будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 9400, а не на топовом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который используется в серии 7 Pro.

#android #realme #snapdragon 8 elite #dimensity 9400 #oneplus 13 #neo 7 #supervooc #gt 7 pro
Источник: notebookcheck.net
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