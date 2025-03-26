The Game Business побеседовала со многими издателями, которые верят, что GTA 6 сильно повлияет на индустрию

Загадка даты релиза GTA 6 порождает неразбериху в сфере видеоигр. Новые беседы с лидирующими издателями показывают, как неясность может привести к значительным задержкам. Чтобы предотвратить падение прибыльности, эти фирмы стремятся избежать соперничества с Rockstar Games.

Не только игроки с нетерпением ждут информации о дате выхода GTA 6. Новая публикация в The Game Business объясняет, как отсутствие конкретной даты влияет и на издателей. Take-Two Interactive утверждает, что GTA 6 готовится к выходу в 2025 году. Тем не менее при скромном маркетинге некоторые фанаты сомневаются, что следующая часть франшизы появится так скоро. Эта неопределенность также вынуждает игровых руководителей корректировать свои собственные планы. The Game Business провела диалог с многочисленными издателями, которые ожидают, что GTA 6 окажет огромное воздействие на отрасль. С выходом GTA 6 она, вероятно, будет лидировать по продажам, заставляя потребителей пересмотреть покупку других игр. Статья TGB показала, что почти 90% продаж игр в Великобритании в первую неделю после выпуска GTA 5 пришлась на Rockstar Games. Интенсивный темп продаж продолжился и в оставшееся время месяца.

Поскольку рынок в настоящее время более насыщен, GTA 6, возможно, не поглотит продажи игр, как ее предшественник. Тем не менее компании готовятся к наихудшему сценарию. Kotaku предложил число 28 октября в качестве возможной даты выхода GTA 6, но Rockstar Games отказалась давать комментарии. Сложность для издателей заключается в том, стоит ли спешить с выпуском новой игры этим летом или отложить ее до декабря или начала 2026 года.

Малые студии особенно уязвимы, поскольку у них нет ресурсов, чтобы конкурировать с рекламной кампанией. Однако даже планы EA относительно Battlefield 6 могут измениться в зависимости от графика GTA 6. Большинство игр Battlefield выходят осенью, но генеральный директор Эндрю Уилсон готов отложить ее выход. EA — лишь один из трех крупных издателей, который находится в состоянии неопределенности из-за двусмысленности Rockstar.

Недавние слухи о втором трейлере дают геймерам надежду на официальный анонс. Инсайдеры ожидают, что в скором времени выйдет новое видео, которое может предоставить геймерам новости о GTA 6, которые они так долго ждали. Однако, хотя 25 марта была предполагаемой датой, Rockstar Games опубликовала в своих социальных сетях только информацию о наградах Red Dead Online.