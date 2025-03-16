M2 Pro оснащен чипсетом MediaTek MT9679 и дополнен 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Vidda, бренд компании Hisense, недавно представил свой новейший смарт-проектор M2 Pro. Это первый в своем роде трехлазерный 4K проектор с оптическим увеличением в 1,3 раза, гарантирующий подлинное 4K изображение.

В основе M2 Pro лежит оптический зум-объектив Hubble с проекционным соотношением 1,0-1,3:1. Это дает возможность формировать 100-дюймовое изображение с расстояния 2,2 метра. Проектор демонстрирует коэффициент контрастности 10 000:1 и охватывает 110% цветового пространства BT.2020, обещая глубокие черные тона и точную цветопередачу.

Внутри Vidda использует фирменную трехцветную лазерную систему Qualas32, которая, по утверждению производителя, превосходит LED и гибридные лазерные проекторы по яркости и энергоэффективности. В проекторе также установлен 0,47-дюймовый DMD-чип для плавного отображения, а яркости 1200 люмен CVIA, достаточная даже для хорошо освещенных помещений.

M2 Pro работает на базе чипсета MediaTek MT9679, дополненного 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он оснащен портом HDMI 2.1 с поддержкой частоты обновления 240 Гц, ALLM (автоматический режим низкой задержки) и низкой задержки ввода. Имеется порт USB 3.0.

M2 Pro оснащен четырехканальной двухполосной Hi-Fi акустической системой с раздельными излучателями для высоких и низких частот и поддержкой аудиоформатов Dolby и DTS.

Предусмотрен AI-помощник DeepSeek для голосового управления, автоматической коррекции трапецеидальных искажений и персонализированных рекомендаций контента. M2 Pro снабжен встроенной ручкой и защитным чехлом EPP.