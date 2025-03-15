Монитор ViewSonic с разрешением 5120 x 2880 предназначен для профессионалов.

ViewSonic ColorPro VP2788-5K представляет собой монитор с высоким разрешением. Этот 27-дюймовый монитор от ViewSonic, обладающий разрешением 5120x2880, ориентирован на профессионалов и требовательных пользователей. Он не является оптимальным выбором для игр из-за ограничения частоты обновления до 75 Гц и относительно большого времени отклика в 5 мс, от серого к серому. Также отсутствует поддержка технологий FreeSync и G-Sync.

Тем не менее высокое разрешение обеспечивает исключительную четкость изображения. IPS-панель с традиционной светодиодной подсветкой гарантирует пиковую яркость до 500 нит и соответствует стандарту VESA HDR400.

Панель поддерживает 8-битную глубину цвета и способна отображать 10-битные цвета благодаря технологии FRC. Охват цветового пространства Adobe RGB составляет 88%, а DCI-P3 – практически 99%. Монитор ViewSonic поддается калибровке, что делает ColorPro VP2788-5K хорошим выбором для редактирования фотографий и видео.

Монитор обладает портами HDMI 2.1, DisplayPort и Thunderbolt 4. Встроенный USB-хаб облегчает подключение периферийных устройств. Он также обладает регулировкой по высоте, повороту и наклону.