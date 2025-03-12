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10test
Pixel 10 получит телеобъектив в этом году
Согласно рендерам, опубликованным OnLeaks и Android Headlines, Pixel 10 практически неотличим от предыдущей модели

Хотя Pixel 10, вероятно, унаследует внешний вид от Pixel 9, появление дополнительной тыловой камеры станет отличительной чертой новой модели. Google таким образом планирует выделить Pixel 10 на фоне Pixel 9.

Начиная с октября 2016 года, когда был представлен первый Google Pixel, компания ежегодно выпускает новые модели. Pixel 10, выход которого ожидается в этом году, станет десятым поколением устройств, хотя десятилетний юбилей серии Pixel будет отмечаться только в следующем году. 

Рендеры, опубликованные OnLeaks и Android Headlines, демонстрируют, что Pixel 10 будет практически неотличим от предшественника. Дисплей останется плоским, его диагональ составит 6,3 дюйма, а фронтальная камера будет по-прежнему размещена в центральном отверстии. Даже габариты телефонов почти идентичны: 152,8 x 72 x 8,6 мм у Pixel 10 против 152,8 x 72 x 8,5 мм у Pixel 9. Выступающий модуль камеры, в отличие от Pixel 9a, добавляет еще 3,4 мм к толщине.

Что касается камер, Google приготовила приятный сюрприз для поклонников. В отличие от предыдущих поколений, где стандартная модель уступала Pro-версии по количеству камер, Pixel 10 получит столько же тыловых камер, сколько и Pixel 10 Pro, а именно, дополнительный телеобъектив.

Разумеется, стоит ожидать различий в конфигурации камер, чтобы оправдать более высокую цену Pixel 10 Pro. Тем не менее, сам факт появления телеобъектива в базовой модели Pixel весьма обнадеживает. Это также позволит еще больше отделить базовый Pixel от серии Pixel A.

Рендеры также показывают, что Pixel 10 будет иметь плоскую рамку и аналогичное расположение кнопок, как и у его предшественников. Информация о цветовых решениях пока отсутствует, хотя на рендерах телефон представлен в том же цвете Peony, что и Pixel 9.

#google #pixel 9a #pixel 10 #pixel 10 pro #pixel a
Источник: notebookcheck.net
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