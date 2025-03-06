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10test
Android 16 появится раньше в текущем году
Google планирует придерживаться подобного подхода и в последующие годы.

Предполагается, что Android 16 появится от Google значительно раньше в текущем году, и компания из Маунтин-Вью планирует придерживаться подобного подхода и в последующие годы. Традиционно, новая версия Android выходит в свет в третьем квартале каждого года, однако Google заявила, что Android 16 будет доступен уже во втором квартале. Несколько месяцев назад технологический гигант анонсировал, что запуск Android 16 состоится в первую неделю июня, но конкретная дата все еще остается неясной. В интервью Android Police Самир Самат, президент Android Ecosystem в Google, подтвердил, что разработка Android 16 идет по плану и его выход запланирован на июнь, как и было объявлено.

Самат также объяснил, почему Google рассматривает возможность выпуска Android 16 на несколько месяцев раньше в 2025 году и почему это было невозможно ранее. По его словам, для Android 16 Google теперь использует модель разработки Trunk Stable.

Самат уточнил, что команды разработчиков, работающие над новой версией Android, соберутся в июне для объединения различных кодовых веток и определения необходимых доработок.

Ранее, после июньского объединения кода, инженерам Google требовалось несколько месяцев на устранение всех проблем, что заставляло компанию откладывать выпуск крупного обновления Android до конца года.

Дополнительной причиной, по которой нынешняя стратегия Google по более раннему выпуску Android работает, является иной подход к небольшим обновлениям. Ежемесячные обновления "feature drop" привносят значительные изменения, не включенные в основной выпуск Android, и, вероятно, это станет обычной практикой.

В заключение, Самат обещал, что Google будет предоставлять более подробную информацию о крупных релизах, таких как Android 16, что удовлетворит потребность в знаниях, которую проявляют многие поклонники Android после каждого крупного релиза.

#google #android 16
Источник: phonearena.com
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