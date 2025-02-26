Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ

В Китае компания Lenovo выпустила Yoga Air X AI Yuanqi Edition – первый ноутбук, в котором веб-камера размещена под дисплеем. Этот ультрабук премиум-класса, представленный на выставке CES как Yoga Slim 9i, предлагает безрамочный дизайн соотношением площади экрана к корпусу, достигающим 98%.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 4K и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавность изображения. Точность цветопередачи экрана откалибрована на заводе до уровня Delta E<1, и он оснащен технологией защиты зрения TÜV Rheinland с низким уровнем синего света.

Lenovo Yoga Air X имеет процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, также SSD PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ. Процессор оптимизирован для задач с использованием ИИ, повышает эффективность и улучшает графическую производительность, а встроенный графический процессор ускоряет работу в приложениях для творчества, таких как Adobe Premiere Pro и After Effects.

Ноутбук отличается ультратонким и легким корпусом, его вес составляет всего 1,23 кг, а толщина – 14,55 мм. Он оснащен аккумулятором высокой емкости, миниатюрной материнской платой и ультракомпактным шарниром для оптимизации внутреннего пространства. Аккумулятор емкостью 75 Вт·ч обеспечивает до 17 часов воспроизведения видео и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Особенностью Yoga Air X является 32-мегапиксельная веб-камера, расположенная под дисплеем, что обеспечивает эффект полного экрана и высокое качество видеосвязи. Камера поддерживает инфракрасную функцию и технологию 3D-шумоподавления для повышения четкости изображения. Ноутбук также оснащен аудиосистемой из четырех динамиков общей мощностью 10 Вт с поддержкой Dolby Atmos, технологией Smart AMP и системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта для создания объемного звучания.

Для подключения внешних устройств Yoga Air X AI оснащен двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и поддерживает стандарт Wi-Fi 7 для высокоскоростного и стабильного соединения. Технология Lenovo Super Interconnect обеспечивает быструю передачу файлов между устройствами со скоростью до 50 МБ/с. Интегрированные интеллектуальные функции на базе ИИ включают персонального помощника Lenovo Xiaotian, который поддерживает распознавание речи в реальном времени, перевод на основе ИИ и автоматическое создание кратких обзоров документов.

Встроенные функции безопасности включают независимый чип безопасности для разблокировки по отпечатку пальца и беспроводную связь, обеспечивающую стабильное соединение на расстоянии до 500 метров. Yoga Air X также оснащен усовершенствованной клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и отдельной областью функциональных клавиш для комфортного набора текста.

Lenovo Yoga Air X AI Yuanqi Edition с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти предлагается по цене $2069.