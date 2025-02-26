Как и смарт-телевизоры LG, модель UltraGear OLED 39GX90SA оснащена предустановленной операционной системой webOS

LG выпустила UltraGear OLED 39GX90SA, новый OLED-монитор, который был представлен в Японии месяцем ранее. Эта модель позиционируется как более крупный вариант UltraGear OLED 34GX90SA, также выпущенного LG в Японии на этой неделе.

Предполагается, что монитор использует ту же WOLED-панель, что и UltraGear OLED 39GS95QE, выпущенный в прошлом году. Он поддерживает разрешение 1440p, частоту обновления 240 Гц, время отклика GtG 0,03 мс с кривизной экрана 800R. В этой версии LG добавила дополнительный порт DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C с возможностью зарядки подключенных устройств мощностью 65 Вт.

Как и смарт-телевизоры LG, UltraGear OLED 39GX90SA имеет предустановленную операционную систему webOS. Это означает, что монитор поддерживает различные потоковые сервисы.

На старте продаж цена UltraGear OLED 39GX90SA составила около 1675 долларов США, что примерно на 67 долларов США дороже, чем UltraGear OLED 39GS95QE на момент его выхода в прошлом году. Однако после завершения периода предзаказа ожидается повышение цены до 2204 долларов США. Таким образом, пока неясно, по какой цене LG будет продавать свой новый 39-дюймовый игровой монитор на других рынках.