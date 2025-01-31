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10test
Цены на Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 взлетели втрое на фоне дефицита
Вероятность существенного увеличения запасов видеокарт серии RTX 50 у продавцов, в ближайшее время весьма мала.

Выход серии RTX 50 предсказуемо огорчил геймеров, которые отчаянно ждали новых видеокарт. На eBay спекулянты снова делают прибыль, перепродавая RTX 5090 за более чем 6000 долларов.  

Многие геймеры заранее приготовились к разочарованию, ожидая запуска RTX 50. Несколькими днями ранее Nvidia снизила ожидания, предупредив о возможном дефиците GPU. Эти опасения подтвердились, так как магазины быстро распродали свои запасы или вовсе не получили их. Ожидаемо, спекулянты воспользовались ситуацией, предлагая редкие RTX 5080 и RTX 5090 по ценам, существенно превышающим рекомендованные.  

Магазины, такие как Best Buy и Newegg, открыли продажи утром, около 9 часов по восточноевропейскому времени. Однако лишь немногие смогли совершить покупку, о чём они делились на Reddit и Discord. Найти страницу с наличием товара было не сложно, но трудности возникали при оформлении заказа. Другие игроки выразили недовольство тем, что официальный магазин Nvidia задерживает начало продаж RTX 5080 и RTX 5090 Founders Edition.  

RTX 5080 продается ненамного дороже своей розничной цены в сравнении с RTX 5090. Большинство сделок завершаются на уровне 2000-2200 долларов, тогда как некоторые карты, такие как Zotac Gaming GeForce RTX 5080, нашли покупателей за примерно 1800 долларов. Этот ценник завышен, но не настолько, как тройная цена для многих карт RTX 5090.

Вероятность значительного пополнения запасов серии RTX 50 в ближайшее время крайне мала. Многие аналитики считают, что проблемы с проектированием чипов Blackwell привели к задержкам в производстве.

#nvidia #zotac #rtx 5090 #rtx 5080
Источник: notebookcheck.net
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