Некоторые подробности о чипсете Samsung, который выйдет в 2025 году, уже известны, но новый источник предоставляет ещё больше информации.

Насколько известно, предстоящий Galaxy Z Flip 7 станет первым устройством Z Flip, работающим на чипсете Exynos собственной разработки компании Samsung. Если слухи о Galaxy Z Flip 7 FE станут реальностью, он, скорее всего, также будет работать на том же чипе.

Уже известны некоторые подробности о чипсете Samsung 2025 года, но новый источник теперь предлагает более подробную информацию. Согласно источнику, конфигурация ЦП будет состоять из одного основного ядра Cortex-X925, работающего на частоте до 3,3 ГГц, сопровождаемого двумя ядрами Cortex-A725, работающими на частоте до 2,75 ГГц, и еще пятью ядрами Cortex-A725, работающими на частоте до 2,36 ГГц. Наконец, будет два ядра Cortex-A520, работающими на частоте до 1,8 ГГц. Таким образом, в общей сложности будет целых десять ядер ЦП, по-видимому, питаемых 16 МБ кэша L3.

Exynos 2500 имеет 16-битную четырехканальную поддержку памяти LPDDR5X с пропускной способностью около 9,6 Гбит/с. Также будет поддержка хранилища UFS 4.X. Встроенный графический процессор — это 1,3-ГГц Samsung Xclipse 950 GPU (AMD RDNA3.5 Base Custom 8WGP). Также имеется встроенный NPU, способный обеспечить производительность 56 TOP. Встроенный ISP поддерживает разрешение до 320 МП и может выполнять аппаратное декодирование видео 8K 60fps и запись видео 8K 30fps. Galaxy Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, как ожидается, появятся где-то в июле 2025 года.