Монитор имеет контрастность 1 500 000:1, охват 99% цветового пространства sRGB и три порта HDMI

Компания Innocn усилила свое присутствие в сегменте устройств игрового рынка с дисплеями QD-OLED, представив модель GX87. Этот дисплей имеет разрешение 5K2K, имеет размер 49 дюймов с кривизной 1800R. Его частота обновления достигает 144 Гц при минимальной задержке в 0,03 миллисекунды. Монитор поддерживает такие технологии, как AMD Free Sync, NVIDIA G-SYNC и HDMI.

Innocn активно использует тренд 5K2K (также известный как WDQHD или 5120x1440), модель которого GX87 (или 49Q1R) считается чётче, чем большинство дисплеев UWQHD, благодаря своей передовой разрешающей способности. Он обеспечивает контрастность 1500000:1 за счет технологии QD-OLED.

Маркетологи позиционируют этот монитор как игровой, благодаря частоте обновления в 144 Гц, который обеспечивает погружение в процесс игры с реальными черными цветами и примерно 99% охватом цветовой гаммы sRGB.

Монитор 49Q1R также рассматривается как универсальное устройство, позволяющее разделить экран на несколько окон с соотношением 32:9. У модели три HDMI-порта, два из которых версии 2.1, и возможность использовать его как USB-C зарядное устройство мощностью до 90 Вт.