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10test
Выпущен игровой портативный ПК GPD Win Mini 2025 с TDP 35 Вт и улучшенным охлаждением
Устройство предлагается с различными вариантами процессоров, которые гарантируют высокую производительность

Компания GPD представила свой последний карманный игровой компьютер Win Mini 2025. Устройство выпускается с несколькими вариантами процессоров, обеспечивающими высокую производительность в играх и многозадачности. Также доступна эксклюзивная ограниченная серия в белом цвете, всего 240 единиц. 

Win Mini 2025 предлагает на выбор три мощных процессора: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 и топовый Ryzen AI 9 HX 370. Графический процессор Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5 демонстрирует выдающуюся графическую мощь в 11,88 терафлопс. 

Процессор Ryzen AI 9 HX 370 создан на базе 4-нм архитектуры Zen 5, у него 12 ядер и 24 потока, TDP 35 Вт и частота 5,1 ГГц, что позволяет справляться с тяжелыми вычислительными задачами и играми. 

Mini 2025 немного крупнее предыдущей модели, он оснащен LTPS дисплеем с частотой 120 Гц, яркостью 500 нит, полным охватом sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus для прочности. Экран поддерживает AMD FreeSync Premium, обеспечивая плавность изображения благодаря технологии переменной частоты обновления VRR. Обновленный дизайн корпуса предусматривает фронтальные динамики и удобную съемную ручку с защелкой. 

Устройство предлагает широкие возможности хранения данных благодаря твердотельным накопителям M.2 PCIe Gen 4 до 2 ТБ с высокой скоростью чтения и записи 5000 МБ/с, плюс слот для карт microSD для дополнительного объема хранения. 

GPD Win Mini оснащен джойстиками Hall-sensing без дрейфа, линейными триггерами L2/R2 и программируемыми макроклавишами для улучшенного управления. Также имеется сенсорная панель с высокой точностью, белая подсветка клавиатуры и два привода для более полного тактильного восприятия.

Mini 2025 поддерживает подключение благодаря USB4 (40 Гбит/с), полноценному USB Type-C (10 Гбит/с), USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор с емкостью 44,24 Вт·ч обеспечивает до 50% большую автономность по сравнению с предыдущими версиями и поддерживает 65 Вт быструю зарядку по стандарту PD.

С весом около 555 г, GPD Win Mini имеет прочный корпус из алюминиевого сплава и поликарбоната. В комплект входит дополнительная эргономичная съемная ручка для большего комфорта в долгих игровых сессиях. На устройстве установлена операционная система Windows 11 Home и звуковая технология DTS:X Ultra для насыщенного аудио. 

Win Mini 2025 уже доступен для предварительного заказа в Китае и по всему миру по цене около 654 долларов США, поставки устройства начнутся с 10 февраля 2025 года.

#ryzen ai 9 hx 370 #radeon 890m #ryzen ai 9 365 #amd 8840u #gpd win mini 2025
Источник: gizmochina.com
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