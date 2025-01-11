Консоль будет оснащена 8,4-дюймовым дисплеем

Японская компания Nintendo, выпускающая игровые консоли, пока не раскрыла информацию о своей новой приставке, однако утечки продолжают раскрывать подробности. Недавно появился логотип Nintendo Switch 2, который напоминает прежний.

Сайт 91mobiles и инсайдер OnLeaks представили качественные рендеры и 360-градусное видео ожидаемой Nintendo Switch 2. В новой версии консоли с увеличенным экраном, усовершенствованными контроллерами и небольшими изменениями в дизайне все поднято на новый уровень.

Утечки дают возможность рассмотреть новый дизайн детально. Сверху справа расположены кнопка включения и регулятор громкости, а слева слот для игровых карт. Это указывает на возможную совместимость Switch 2 с играми для текущей модели .

Кроме того, есть 3,5 мм аудиоразъем, который оценят любители проводных наушников. Рядом с ним находится USB Type-C порт для зарядки, что решает одну из главных претензий к нынешнему Switch, когда зарядка неудобна. Также сверху размещен загадочный датчик, возможно, отвечающий за освещенность.

На задней панели размещена надежная U-образная подставка, улучшенная по сравнению с оригинальной неустойчивой подставкой Switch.

Joy-Con контроллеры сохранили прежнюю компоновку: кнопки «+», «-», D-Pad и стики остаются. Однако их размеры увеличены, и на правом Joy-Con появилась новая загадочная кнопка над кнопкой «Домой». Также добавлена новая кнопка-триггер рядом с «ZL» и «ZR» для отсоединения контроллеров, но их близкое расположение может вызвать неудобства во время игры.