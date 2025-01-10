Новый смартфон будет использовать такую же технологию проводной зарядки, что и Neo 7

Poco X7 Pro — это первый Android-смартфон на международной арене, который оснащен специальной версией нового процессора Dimensity 8400 от компании MediaTek. Однако, возможно, его лидерство не продлится долго, так как предполагается, что Neo 7 SE скоро составит ему конкуренцию, обладая ещё более мощной батареей. В то же время, предполагаемый смартфон среднего класса от Realme, вероятно, повторит потенциальные недостатки флагманской модели своей серии. По данным инсайдера Digital Chat Station , модель 7 SE будет оснащена дисплеем с разрешением 1,5K, как у флагманской модели серии. Тем не менее в устройстве заменят процессор Dimensity 9300+ на такой же, который стоит в Poco X7 Pro — 8400.

Ожидается, что предстоящий смартфон будет использовать такую же технологию проводной зарядки, как и Neo 7, что подразумевает его ограничение мощностью зарядки на 80 Вт, в отличие от 90 Вт у X7 Pro.

Модель 7 SE вероятно будет иметь более простой дизайн нового Android-смартфона с двумя задними камерами. Модель 7 SE получит как минимум 50-мегапиксельную основную камеру, которая, возможно, будет Sony IMX882.