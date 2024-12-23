Компания Xiaomi объявила, что Redmi Turbo 4 станет первым смартфоном с процессором Dimensity 8400-Ultra в 2025 году

MediaTek официально анонсировала свой новый процессор Dimensity 8400, который является преемником модели Dimensity 8300, выпущенной в прошлом году. Этот чип предназначен для смартфонов среднего класса и демонстрирует значительное повышение как производительности, так и эффективности энергопотребления. Чип обещает предоставить возможности флагманского уровня по более доступной цене.

Xiaomi объявила, что первым смартфоном с процессором Dimensity 8400-Ultra в 2025 году станет модель Redmi Turbo 4. Информация о дате его запуска появится 1 января. Характеристики Dimensity 8400 впечатляют: с использованием новых ядер Arm Cortex-A725, минимизирующих энергорасход на 35%, тактовая частота достигает 3,25 ГГц, что обещает 10%-ное улучшение производительности одного ядра. Это стало возможно благодаря усовершенствованной системе кэширования.

На графическом уровне встроенный Arm Mali-G720 GPU обеспечивает рост пиковой производительности на 24%, одновременно снижая потребление энергии на 42%. Это делает игровой процесс исключительно плавным. Инновационная технология StarSpeed Engine распределяет ресурсы динамично, чтобы поддерживать стабильные 60 кадров в секунду и при этом сохранять устройство холодным.

Чип также оснащён мощной MediaTek NPU 880, что позволяет улучшить производительность ИИ в задачах обработки языковых моделей и генерации изображений.

Для улучшения обработки изображений в процессор встроены MediaTek Imagiq 1080 ISP и аппаратный механизм зума QPD. Эта комбинация обеспечивает более быструю и точную фокусировку при съёмке.

Dimensity 8400 обещает существенно повлиять на рынок смартфонов среднего класса, предлагая мощное сочетание производительности, энергоэффективности и расширенных функций. С моделью Redmi Turbo 4, выделяющейся в этом сегменте, в ближайшие месяцы можно ожидать появления множества интересных новых устройств с использованием этого процессора.