Сертификация HDR500 и максимальная яркость 500 нит обеспечивают повышенную контрастность и реалистичность изображения у монитора

Titan Army выпустила на китайском рынке новый игровой монитор, который выделяется высокой частотой обновления в 540 Гц.

Монитор Titan Army P25M2L оснащен плоским экраном размером 24,1 дюйма. Его разрешение составляет FHD 1920×1080, соотношение сторон — 16:9, а угол обзора — 178°, что позволяет получить четкое изображение практически из любой точки.

С частотой обновления 540 Гц, которая является одной из самых высоких в отрасли, монитор обеспечивает невероятно плавное изображение в динамичных играх. Время отклика GTG составляет всего 0,5 мс, а технология MPRT 2.0 — 0,2 мс, что минимизирует размытость и улучшает динамическую четкость, предоставляя игровое преимущество.

По части цветопередачи модель P25M2L поддерживает широкую цветовую палитру: 96% DCI-P3, 99% Adobe RGB и 153% sRGB, предлагая яркие и точные цвета. Монитор прошел заводскую калибровку для достижения точности цветопередачи Delta E<2.

Монитор оснащен технологией Adaptive-Sync для синхронизации с графическим процессором. Технологии Low Blue Light и Flicker Free уменьшают нагрузку на глаза при длительных сеансах. Поддержка многозадачности обеспечивается режимами PIP и PBP, облегчая отображение с нескольких видеовходов одновременно.

Для подключения P25M2L снабжен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и аудиовыходом. Также доступна полностью настраиваемая подставка, позволяющая регулировать высоту, наклон, поворот и поддерживать альбомный режим. Модульная конструкция предусматривает варианты установки на столе с зажимом или сквозным креплением, адаптируясь под разные пользовательские требования.