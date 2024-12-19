Процессоры способны выводить сигнал 4K с частотой 60 Гц через HDMI, а через DisplayPort – до 8K при 60 Гц

Intel опубликовала на своем сайте полную серию процессоров Core 200H. Хотя содержимое этой информации не было сюрпризом из-за предыдущих утечек, обновленные процессоры Raptor Lake должны были быть официально представлены только на CES 2025. Перечень, который был спрятан глубоко на сайте Intel, раскрывает все, что нужно знать о моделях линейки Core 200H. В нее входят пять вариантов процессоров.

Эти процессоры произведены на проверенном техпроцессе Intel 7 и оснащены современным интегрированным графическим процессором, что исключает поддержку функций, связанных с Arc. Они способны выводить сигнал 4K с частотой 60 Гц через HDMI, а через DisplayPort — до 8K 60 Гц. Поддерживаемая память включает до 96 ГБ DDR5-5600/DDR4-3200/LPDDR5X-6400/LPDDR4X-4267.

Поскольку это процессоры на базе микроархитетуры Raptor Lake, гиперпоточность сохраняется. Однако деление моделей Intel несколько сбивает с толку, особенно когда у Core 5 220H больше ядер, чем у Core 7 240H. Пока нет информации о ноутбуках, в которых эти процессоры будут установлены, но вероятно, они рассчитаны на бюджетные модели.