Google пытается изменить ситуацию с помощью Pixel 10.

Согласно поступившим данным, серия Google Pixel 10 готовится заменить модемы Qualcomm и Samsung на решение от MediaTek. Эта неожиданная перемена, раскрытая в новом отчете, удивила всех, кто ожидал, что Google останется верной Qualcomm, которая долгое время обеспечивала модемы для флагманских устройств на Android. Samsung также занимала свое место на рынке модемов, хотя и подвергалась критике за производительность, уступающую решениям от Qualcomm. Google до этого использовала модемы Exynos от Samsung для устройств Pixel с чипами Tensor, вероятно, благодаря тесному сотрудничеству в сфере чипов.

Похоже, Google готовится к изменениям с Pixel 10. Отчет говорит о том, что она выбрала еще не вышедший модем T900 от MediaTek, что стало неожиданностью для многих. MediaTek долгое время славилась своими чипами для бюджетных устройств, но настойчиво улучшает свои технологии и укрепляется на рынке премиум-сегмента.

Детали касательно MediaTek T900 пока засекречены, но ожидается, что он будет основан на современных технологиях компании и будет поддерживать расширенные 5G-функции. Такой шаг, возможно, демонстрирует уверенность Google в способности MediaTek предложить конкурентное решение для своих топовых смартфонов.

Разумеется, решение вызвало удивление, особенно учитывая прошлые нарекания относительно тепловых характеристик и работы батареи на Pixel с чипами Tensor. Некоторые проблемы связывали с Exynos в прошлых моделях Pixel. Важно помнить, что Google скорее всего ознакомилась с вопросом и изучила модем T900 от MediaTek до принятия решения.