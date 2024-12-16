Возможный анонс будущего iPad от Apple может состояться в 2028 году.

Пока складные устройства не стали популярными и учитывая медленную динамику роста, неудивительно, что Apple еще не запустила такой продукт. Тем не менее по одному из отчетов, Apple действительно трудится над созданием складного iPad и уже добилась определенных успехов. Согласно последней информации, его возможный дебют может состояться в 2028 году. И когда устройство будет находиться в развернутом состоянии, его размер составит площадь двух больших планшетов.

Для компании, придающей значение дизайну своих продуктов, наличие видимой линии сгиба на складном iPad будет неприемлемо. Увы, это проблема всех производителей подобных устройств. Несмотря на усилия по её уменьшению, потенциал для совершенствования всё ещё велик. К счастью, Марк Гурман в своём последнем сообщении отмечает, что Apple добилась значительных успехов в разработке складного iPad и показала прототип с минимально видимой складкой.

С учетом того, что выход складного iPad ожидается через четыре года, у Apple есть время на разработку решений, которые устранят видимую линию сгиба. Что касается операционной системы будущего устройства, Гурман полагает, что это, скорее всего, будет iPadOS или её модификация. Он считает, что Apple вряд ли создаст гибридный вариант своей системы для планшетов, а к 2028 году iPadOS должна поддерживать большинство приложений macOS. Что касается складного MacBook, ранее сообщалось, что компания отказалась от разработки модели с экраном 20,25 дюйма и теперь сосредоточена на запуске версии с дисплеем 18,8 дюйма.