Сообщается, что все модели Galaxy S25 будут оснащены процессорами Snapdragon.

Выход Samsung Galaxy S25 уже совсем близко: запуск ожидается 22 января 2025 года. Уже появилась информация о дизайне Galaxy S25 Ultra, а также о версиях цветовых оттенков и памяти хранения для всех моделей S25. Теперь появился самый точный прогноз о расцветках и вариантах хранения для телефонов Galaxy S25.

По словам авторитетного инсайдера Samsung, базовая модель Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будут доступны в следующих цветах: Серебристая тень, Темно-синий, Мятный, Ледяной голубой.

Базовая модель Galaxy S25 будет предлагаться с такими вариантами хранения: 128 ГБ, 256 ГБ. Варианты памяти для Galaxy S25 Plus составят: 256 ГБ, 512 ГБ. Цвета для Galaxy S25 Ultra включают: Титановый белоснежный, Титановый серебристо-голубой, Титановый серый, Титановый черный. Варианты хранения для Galaxy S25 Ultra: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Также поступила информация о конфигурациях RAM для всех трех моделей. Базовая версия будет иметь 12 ГБ RAM, а две других будут оснащены 16 ГБ RAM. Считается, что Galaxy S25 Ultra возвращается к более округлым формам, отказываясь от прежнего острого дизайна корпуса.