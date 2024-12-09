Компания ViewSonic выпустила свой новый бюджетный игровой монитор VX27G10, который уже доступен на рынке Китая.
Устройство оснащено 27-дюймовой панелью Fast IPS с поддержкой разрешения 1920×1080 и углом обзора в 178°. Статический коэффициент контрастности 1000:1 обеспечивает изображениям богатую глубину и чёткость, что позволяет выявлять детали как в тёмных, так и в светлых сценах.
С частотой обновления 240 Гц и временем отклика всего 0,2 мс (MPRT) данная модель также поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC.
VX27G10 также предлагает поддержку HDR10. Функция стабилизации черного позволяет игрокам лучше видеть противников в тёмных игровых сценах. Дизайн с тонкими рамками придаёт монитору современный вид, а настройки наклона от -5° до 20° позволяют установить удобный угол обзора.
Для защиты глаз предусмотрены технологии Low Blue Light и Flicker Free. Кроме того, монитор оснащён различными портами подключения, включая один DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0.