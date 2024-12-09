Благодаря частоте обновления 240 Гц и времени отклика всего 0,2 мс (MPRT) эта модель идеально подходит для динамичных игр.

Компания ViewSonic выпустила свой новый бюджетный игровой монитор VX27G10, который уже доступен на рынке Китая.

Устройство оснащено 27-дюймовой панелью Fast IPS с поддержкой разрешения 1920×1080 и углом обзора в 178°. Статический коэффициент контрастности 1000:1 обеспечивает изображениям богатую глубину и чёткость, что позволяет выявлять детали как в тёмных, так и в светлых сценах.

С частотой обновления 240 Гц и временем отклика всего 0,2 мс (MPRT) данная модель также поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC.

VX27G10 также предлагает поддержку HDR10. Функция стабилизации черного позволяет игрокам лучше видеть противников в тёмных игровых сценах. Дизайн с тонкими рамками придаёт монитору современный вид, а настройки наклона от -5° до 20° позволяют установить удобный угол обзора.

Для защиты глаз предусмотрены технологии Low Blue Light и Flicker Free. Кроме того, монитор оснащён различными портами подключения, включая один DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0.